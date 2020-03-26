وقفة احتجاجية لعشرات مرضى الكلى لتوقف أجهزة الغسيل بالمستشفى الصيني

نفذ عشرات مرضى الفشل الكلوي أمام المستشفى الصيني بأم درمان أمس (الأربعاء)، وقفة احتجاجية أمام المستشفى وأغلقوا خلالها عدة طرق رئيسية، نتيجة لتوقف عمليات الغسيل التي تسبب فيها إضراب فنيي ماكينات غسيل الكلى بالمستشفى عن العمل .

وعقب الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية توجه المرضى صوب وزارة الصحة الاتحادية ولم يجدوا أي مسؤول بالوزارة سوى عدد محدود من الموظفين، وظلوا في حالة انتظار لساعات حتى لقائهم بوزير الصحة دكتور “أكرم التوم”، وقاموا بتسليمه مذكرة انتقدوا عبرها توقف أجهزة الغسيل وغياب المعامل والأخصائيين بالمستشفى .

واشتكى المرضى من خطورة الأضرار الصحية التي يواجهونا، جراء إضراب فنيي أجهزة غسيل الكلى وتوقفهم عن العمل بمراكز الغسيل بالمستشفى، وأشاروا إلى أن وزير الصحة وعد بحل كافة مشاكلهم، مطالباً إياهم بالتوجه إلى المستشفى، وأنه ليس لديه علم بالمشاكل التي كانت تواجههم.

وأوضح المريض “عاصم بشير حجاز”، أن سبب توقف أجهزة الغسيل يعود إلى إضراب فنيي الأجهزة عن العمل، لجهة عدم توفيق أوضاعهم المادية وزيادة مرتباتهم، منوهاً إلى تعرض المرضى لجملة من المشاكل داخل المستشفى أبرزها غياب الأخصائيين وعمليات المتابعة ، وزاد متحسراً “لدينا ثلاث سنوات في مركز الغسيل بالمستشفى وما في مسؤول واحد قام بزيارتنا” .

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وأرجع إضراب فنيي أجهزة الغسيل، إلى كونهم متعاونين يتم ضغطهم في العمل وتأخير مرتباتهم، وأردف “مساكين وصابرين معنا”، منوهاً إلى أن تنفيذ المرضى لوقفة احتجاجية أمام المستشفى الصيني جراء توقف أجهزة الغسيل، ومن ثم توجههم لوزارة الصحة الاتحادية لتقديم مذكرة تحتوي على مشاكلهم .

من جانبه أشارت ” إيمان محمد ” أحد المرضى، إلى عدم قيامهم بعمليات غسيل الكلى منذ خمسة أيام، واصفة تعامل “السسترات” تجاههم بالمستشفى بالأمر “السيئ”، ولفتت إلى استخدام فنيي الغسيل للمرضى كورقة ضغط لزيادة مرتباتهم، واشتكت من إعطائهم حقن “بركس” لنحو ثلاثة أسابيع وغيابها لمدة شهرين. .

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، أشارت إلى عطب الأجهزة الصحية وسوء الخدمات بما فيها “كولر” الماء ، وزادت “حتى مظلة الزنك الموجودة ساخنة ومراوحها عطلانة”.

في السياق أفاد المريض “حمد النيل الشيخ”، بأن وزير الصحة دكتور “أكرم التوم” وعد بحل مشكلاتهم المتعددة، وطالبهم بالعودة إلى المستشفى لمزاولة عمليات غسيلهم، فيما لم تستجب المستشفى لتوجيهات الوزير، وأن أجهزة الغسيل مازالت متوقفة حتى مساء الأمس .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)