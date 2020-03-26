تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * البلاد تودع فارس الحرب والسلام * إضراب شامل للسلطة القضائية * تعليق حركة الطيران الداخلي * تسلل بالبحر الأحمر بعد إغلاق المعابر * أستاذ جامعي يتحول إلى (طُلبَة) * إلغاء تصاديق مدارس خالفت قرار الإغلاق الجريدة: * احتجاجات في الخرطوم بسبب ارتفاع تذاكر السفر للولايات 250% * الموت يغيب وزير الدفاع أثناء أداء واجبه المقدس * رئيسة القضاة توجه بالاضراب عن العمل السوداني: * الجيش يكشف تفاصيل الرحيل المفاجئ لوزير الدفاع * قوة عسكرية تعتدي على قاضٍ و(القضاة) تعلن إضراباً شاملاً Advertisements * إلغاء تصاديق مدارس خاصة بالخرطوم * تكدس للمسافرين بالميناء البري وإختفاء البصات المجهر: * تفاصيل وفاة وزير الدفاع في “جوبا” ودفنه بعد تشريح جثمانه * الفريق عبد الخالق لـ”المجهر”: قوة فض الاعتصام (ضباط وعساكر) جميعهم في السجن * إغلاق برج العدل بسبب حالة اشتباه بـ”كورونا” آخر لحظة: * وفاة وزير الدفاع وشائعات تقود لتشريح الجثمان * اغتيال نجل ضابط وإضراب مفتوح للقضاة * تمديد إغلاق المطارات و”كورونا” تثير هلع بوزارة الدار: * بالصورة والقلم.. مقتل ابن ضابط شرطة أمام منزله ببحري * مغادرة زوجة وشقيقة المتوفي فيصل الياس الحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهما * إلغاء تصاديق مدارس خاصة بالخرطوم لعدم التزامها بتعطيل الدراسة * وفاة وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر أثناء مفاوضات السلام بجوبا * وزارة الصحة بالخرطوم تنفي هروب مريض مصاب بفيروس “كورونا” الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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