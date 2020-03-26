الحرية والتغيير بالنيل الأبيض تهدد بالتصعيد ضد وزير ديوان الحكم الاتحادي

شنت قوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأبيض هجوماً لاذعاً على وزير ديوان الحكم الاتحادي، المشرف المكلف على الولاية “يوسف آدم الضي”، واتهمته بتجاوزها في اتخاذ قرارات بعيدا عنها.

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وقالت الحرية والتغيير بالولاية في مذكرة، تحصلت (المجهر) على نسخة منها، إن فشلاً كبيراً صاحب رغبتهم في الجلوس منذ قدوم الوزير مكلفاً للولاية، كشف عن أن المشرف ظل يعمل مع مجموعات لا علاقة لها بقوى الحرية والتغييربالولاية.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، قال إنهم يقفون في الخط الرافض لأي قرارات تصدر دون الرجوع والتعاون المشترك في إصدارها. وأشار البيان إلى أن هذا التجاوز يزيد من الهوة في لحظة تحتاج فيها إلى درجة عالية من الشفافية والدقة .

ونبه إلى أن الولاية تمر بمرحلة حرجة، وتمر بمنعرج خطير يستوجب النظرة الشاملة دون الانغلاق والانكفاء على الذات والفكرة. وقالوا إن تجاوز “الضي” لقوى الحرية يجعله يسير في الطريق الخطأ. وحذروا من التصعيد الذي يقود إلى كارثة لا يظنها بعيدة في ظل المناخ المشدود.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)