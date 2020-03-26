الفريق أول صلاح عبدالخالق: “حميدتي” لم يكن يعلم بفض الاعتصام وتفاجأ مثلنا

قال عضو المجلس العسكري الفريق أول “صلاح عبدالخالق” إن القوة التي فضت الاعتصام “ضباط وعساكر” جميعهم داخل السجن، وإن نائب رئيس المجلس الانتقالي تفاجأ بفض الاعتصام مثلنا.

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وبحسب صحيفة المجهر السياسي، أضاف في حوار ينشر بالداخل: كنا نريد إقامة انتخابات مبكرة لكننا توقفنا بسبب الضغوط، وواصلنا الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، وزاد “أنا مع التطبيع مع إسرائيل، والوسيط الذي رتب لقاء “البرهان نتنياهو” ، فلسطيني الجنسية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)