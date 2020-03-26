عالقون في الحدود يشتكون الحكومة للأمم المتحدة

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أكمل سودانيون عالقون بمنطقة السباعية على الحدود المصرية يومهم السابع في انتظار فتح معبر أرقين لدخولهم البلاد . وأفادت مصادر بأن العالقين شرعوا في جمع توقيعات توطئة للدفع بشكوى لدى الأمم المتحدة ضد حكومة السودان بحسب صحيفة المجهر . Advertisements وقال عالقون، إن سفارة السودان بمصر تنصلت عن مسؤولياتها تجاه رعاياها وحملت المسؤولية للحكومة بالداخل . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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