التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 20 مشاهدة أصدر مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم عبد الكريم حسن قراراً بإلغاء تصاديق عدد من المدارس الخاصة. واضاف أن إلغاء التصاديق جاء لمخالفتها أمر القرار الصادر من المدير العام للتعليم بالولاية والخاص بتعطيل الدراسة بمدارس الولاية بسبب جائحة كورونا منعاً لانتشار المرض، وذلك استناداً لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التربية الاتحادية بحسب صحيفة السوداني . Advertisements والمدارس التي تم الغاء تصاديقها هي: “نادر عطا الثانوية الخاصة بنين بمحلية جبل أولياء، الحصاد التربوي الثانوية الخاصة بنات، محلية كرري، رواد المعالي الثانوية الخاصة بنين محلية كرري، وزكريا الثانوية الخاصة بنات محلية كرري”. وطالب القرار إدارات التعليم الخاص بالمحليات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغاء تصاديق مدارس خاصة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.