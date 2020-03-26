التاريخ: 26-مارس-2020
11 مشاهدة
قال القيادي في قوى الحرية والتغيير المحامي “المعز حضرة ” إن ما أدلى به عضو المجلس العسكري السابق الفريق أول ركن “صلاح عبد الخالق ” بمحاربة المؤسسة العسكرية لقوى الحرية والتغيير حال أرادت تسليم الرئيس المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية يعتبر مخالفاً لقانون القوات المسلحة واعتبر أن التهديد الذي أطلقه يدخله تحت طائلة القانون.
وكان “عبد الخالق” قد قطع في حوار صحفي مع صحيفة (المجهر) أمس (الأربعاء) بأن المؤسسة العسكرية لن ترضى بتسليم “البشير” للمحكمة الجنائية وأن تسليمه حط أحمر، ولو الحرية والتغيير أرادت أن تحاربنا فلتحاربنا، وقال إن ما تشهده البلاد حالياً ربما يقود مغامرين من المؤسسة العسكرية لوضع حد له عبر انقلاب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “التغيير”: تهديد الفريق أول “عبد الخالق” بالحرب مخالف لقانون القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.