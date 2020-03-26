ارتفاع كبير في أسعار تذاكر السفر إلى الولايات

التاريخ: 26-مارس-2020
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شهد السوق الشعبي أم درمان أمس (الأربعاء) أزمة خانقة في البصات السفرية إلى الولايات في وقت ضاعفت فيه مكاتب السفريات سعر التذاكر بنسبة كبيرة حيث بلغ سعر التذكرة إلى الفاشر بشمال دارفور (5) آلاف جنيه وكوستي إلى (1000) جنيه والأبيض إلى (2500) جنيه .
وبحسب صحيفة المجهر السياسي، أصبح هنالك تكدس عدد كبير من المواطنين في انتظار مركبات تقلهم إلى مناطقهم بالولايات. ويدخل قرار الحكومة بحظر سفر البصات السفرية إلى الولايات اعتباراً من اليوم (الخميس) عند الساعة السادسة مما دفع بعدد كبير من المواطنين إلى مغادرة العاصمة .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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