ماعلاقة الزوجة السادسة ..محامي مطلقة الوزير المتهم بالفساد في النظام البائد يكشف المستور

كشف الاستاذ السر المبارك محامي مطلقة وزير الاسكان فى النظام البائد المتهم بالفساد وحيازة اكثر من 400 قطعة ارض تفاصيل بلاغات جرائم المعلوماتية التى دونها الوزير وزوجته السادسة ضد موكلته واصفا ايها بانها “كيد نساء”.

وقال انها ليست من نوع البلاغات التى يتدخل فيها الانتربول الدولي باعتبارها اساءات شخصية لم تتضرر منها التجارة ولا مصالح عليا ولا فساد ولا اموال، ونفى فى تصريح صحفي أمس وجود اي بلاغات بنيابة الفساد المتهمة فيها موكلته واضاف بل انها هى الشاكية لطليقها في الفساد والثراء الحرام و لحيازته كمية كبيرة من الاراضى والعقارات.

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ونفى ان تكون ذات صلة بحزب المؤتمر الوطني المحلول، وقال ” انا عضو في المجلس التشريعي لكن طليقتي لا علاقة لها بالمؤتمر الوطني ولا قيادية وهى مغتربة خارج السودان لاكثر من 25 عاما مبينا ان وقائع البلاغات عدد اثنين من الوزير وزوجته السادسة لموظفين ببنك خرطومي في محكمة الجرائم المعلوماتية ذكرت فيها الزوجة السادسة ان المتهمة وصفتها بانها “امرأة ضكرية” فى رسالة نصية على موبايل الوزير فيما قال الزوج ايضا في بلاغه ان المتهمة قالت عن زوجته الأولى انها “امرأة حلبية من الحصاحيصا من الكمبو” وايضا كرر (امرأة ضكرية).

وذكر المحامي ان الاعلان بالنشر فى الصحف يتم لمتهم مجهول المكان وان المحكمة ارتكبت خطأ اجرائيا بان وافقت على طلب الشاكين باعلان موكلته بالنشر وهم يعلمون تماما انها فى الامارات تعمل بها ومرافقة لوالدتها المريضة وانهم على علم بوجودها بالإمارات بل سافر ابناء الوزير للامارات لفتح البلاغات الكيدية وقال المحامي انه تقدم باستئناف قرار لامر القبض ولا يطلق سراحها الا أمام القاضي الصادر بتاريخ 23/12/2019 ضدها باعتبارها قدمت عذرا مقبولا لعدم وجود اجازة بعد أن طلب المحامي من هيئة المحكمة اعلانها عبر السفارة لتقديمها لجهة عملها ولم يتم ذلك، ومرافقة والدتها المسنة بالمستسفى وقال ان المحكمة الغت قرار القاضي.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أقرت السيدة منى انها سوف تأتي لهذه القضية و ستطلب من هيئة المحكمة ان توثق هذه الجلسات عبر الإعلام وذلك لرغبتها في الافصاح والتوضيح المفصل في سر هذه البلاغات الكيدية وما دار مع طليقها من حوارات حول زوجاته الست وأبنائه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)