عاجل| القوات المسلحة تعلن نتيجة تشريح جثمان وزير الدفاع

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الأربعاء 25 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن، إن نتيجة تشريح جثمان وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، أكدت أن الوفاة طبيعية، وهي نتيجة ذبحة صدرية.
وأضاف الحسن، في بيان، مساء الأربعاء، أن التقرير الطبي سيسلم للنائب العام، تاج السر الحبر.
كان وزير الدفاع السوداني تُوفي في جوبا عاصمة جنوب السودان، صباح الأربعاء، وشُيع إلى مثواه الأخير، مساء الأربعاء، في حضور رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقيادات الدولة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، وحشد مهيب من الشعب السوداني.
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