إنتاجية عالية لفدان القمح بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بإنتاجية تجاوزت ٣١ جوالا للفدان الواحد دشنت جمعيات المنتجين الزراعيين بالقسم الشمالي الغربي بمشروع الجزيرة وجمعية أم مريومة بالتعاون مع جمعية الجزيرة الاستشارية حصاد 76فدان قمح ، دشنوا الحصاد بمشروع المزارع إبراهيم عبدالفتاح أبارو.
وقال صاحب المشروع المزارع إبراهيم أبارو لدى مخاطبته الاحتفال بالحصاد إن هذا اليوم يعتبر مميزا في تاريخ المزارع السوداني البسيط الذي يلتزم بالإرشادات الزراعية من المختصين مستعرضا جميع الخطوات التي اتبعها إلى أن وصل إنتاج الفدان إلى أكثر من ٣١ جوالا.
وأشار أبارو إلى أنه انتهج الري الطولي بهدف الاستفادة من المساحة الكلية للمشروع، مؤكدا أهمية التمويل المبكر للمساعدة في التجهيز للموسم.
ومن جانبه، قال الدكتور بابكر حمد رئيس جمعية الجزيرة الاستشارية منسق رفع الإنتاجية إن إنتاجية هذا المشروع تفوق الإنتاجية العالمية التي تقدر بحوالي 20 جوالا للفدان، مؤكدا أهمية الالتزام بالإرشادات الزراعية وتطبيق التقانات العلمية والحزم الزراعية الإحدى عشر، مشيدا بمزارعي الجزيرة في التزامهم بتطبيق التقانات والإرشادات الزراعية متقدما بالشكر لإدارة مشروع الجزيرة وإدارة الري والحصاد وإدارة التمويل عبر شركة إرادة للتمويل الأصغر بالإضافة إلى إدارة جياد للجرارات والآليات الزراعية لتدريبهم للمزارعين .
ولفت الانتباه إلى أن مهام جمعية الجزيرة الاستشارية توطين التقانة الزراعية ورفع الإنتاجية لكافة المحاصيل بالبلاد من خلال تنفيذ أكثر من 20 برنامجا في ولايات السودان المختلفة بالتقانات المتاحة من قبل هيئة البحوث الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المزارعين .
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