رفض دخول صادر إبل لشركات سودانية بمعبر أرقين

الخليج 365 :
رفضت السلطات المصرية لمعبر أرقين الحدودي السماح بدخول “4774 ” رأس من الإبل تشكل صادر عدد من الشركات السودانية.
وكشف وكيل أحد المصدرين لسونا اليوم أنه بعد استكمال كافة الإجراءات بالجانب السوداني بأرقين رفضت إدارة معبر أرقين المصرية بسبب توجيه صادر من وزارة الخارجية بعدم السماح بدخول صادر الإبل. .
وأشار إلى أنهم في أن انتظار المعالجة المطلوبة حتى يتمكنوا من الدخول بها الأراضي المصرية.
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