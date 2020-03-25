(4.5) ملايين فدان المساحة المستهدفة للزراعة المطرية بسنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المهندس الصادق برمة مدير القطاع المطري بوزارة الإنتاج ولاية سنار أن إدارته بدأت التحضيرات الصيفية من حراثة وتكسير للأراضي المتوقع زراعتها مطريا في الموسم القادم 2021 لافتاً إلى أن التحضيرات بدأت مبكرة لما لها من أهمية في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأكد برمة في تصريح لـ”سونا” أن إدارته رفعت حصتها المطلوبة من الجازولين للموسم القادم وأنهم يستبشرون ويتوقعون كميات كافية من البذور الجيدة والمحسنة ، مشيرا إلى نجاح الحقول الإيضاحية في الموسم السابق فضلا عن الدورات والورش التدريبية المتقدمة للمهندسين الزراعيين، مشيرا إلى بدايتهم الفعلية في حوسبة الأراضي المطرية والحيازات والمشاريع الصغيرة بهدف تخطيطها وتنظيمها لتسهيل التمويل وتوفير المعينات من جازولين وغيرها ومن ثم المتابعة والتقييم لمزيد من الجودة والإنتاج، موضحا أن المساحة المطرية المستهدفة والمتوقع زراعتها خلال الموسم 2021 تقدر بحوالي أربعة ملايين وخمسمائة ألف فدان.