سادومبا يؤكد قدرة (صنداونز) على كسر هيمنة فرق شمال أفريقيا

الخليج 365 :

اعتبرت صحيفة (soccer24.co.zw) أن المهاجم اللامع ادوارد سادومبا مهاجم الهلال السابق واحد من أنجح لاعبي زيمبابوي الذين احترفوا خارج البلاد، وأشارت الصحيفة إلى أن سادومبا الحائز على هداف دوري أبطال أفريقيا 2011 هو انجح لاعب زيمبابوي وأكد الصحيفة أن سادومبا قد اشاد مدرب صنداونز الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان بعد كسره هيمنة فريق شمال إفريقيا في منافسات الأندية الإفريقية، بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا 2016. وقال أن النادي الجنوب أفريقي هو الفريق الوحيد القادر على مقارعة فرق شمال أفريقيا، وأضاف: «أندية شمال إفريقيا قوية مالياً ، فهي تشتري لاعبين جيدين وذوي خبرة في جميع أنحاء العالم وهم موهوبون تقنياً،وقال سادومبا، أحيي المدرب بيتسو موسيمان أيضا وهو نفسه أحد أفضل المدربين في القارة. وقال إن دولا مثل المغرب ومصر وتونس استثمرت ملايين الدولارات في تطوير الجيل القادم من لاعبي كرة القدم وبالتالي نجاحهم الدائم.

ظهر سادومبا في نادي ماريتزبرج يونايتد بين عامي 2004 و 2006. في عام 2005 أثناء اللعب في فريق الشعب ، عانى من إصابة تهدد حياته المهنية ويقول إنه تلقى أحد أكبر دروس الحياة من تعافيه المعجزة.

«تعلمت أن كل ما تفعله يرتكب كل شيء في يد الله. لقد شفيني الله بأعجوبة وفعل الكثير في مسيرتي وحياتي كلها «.قام سادومبا بتعليق حذائه في نهاية الموسم الماضي في نادي طفولته ديناموس بعد فترات في موزمبيق والسودان وليبيا والإمارات العربية المتحدة.

يدير حاليًا مؤسسة إدوارد سادومبا ، التي أسسها في عام 2012. وتقوم المؤسسة بدفع رسوم للأشخاص الأقل حظًا ومساعدة كبار السن في زيمبابوي.