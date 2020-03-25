الكاف يهدد القمة السودانية بعدم المشاركة افريقيا العام القادم

الخليج 365 : اكد عز الدين الحاج رئيس هئية تراخيص الاندية بالاتحاد السوداني لكرة القدم ان الابعاد يهدد الاندية السودانية من المشاركة في البطولات الافريقية التي ينظمها الكاف في الموسم المقبل مبينا ان كل الاندية لم تلتزم باجازة،نظامها الاساسي كاشفا ان اجازة اي نظام اساسي من متطلبات منح التراخيص للاندية وبالتالي تؤهلةللمشاركة في بطولات الكاف واوضح عز الدين ان نادي الخرطوم الوطني هو النادي الوحيد الذي تم اعتماد نظامه الاساسي الجديد واصبح مؤهلا للمشاركة افريقيا. المادة السابقة قناة الهلال تقدم (مسارب الروح ويلا نغني ونور بيتنا) المقالة القادمة سادومبا يؤكد قدرة (صنداونز) على كسر هيمنة فرق شمال أفريقيا

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