ابن راشد يتخذ قرارا صادماً لإنقاذ شركات حكومته بعد الكارثة الاقتصادية

الخليج 365:

كشف حساب إماراتي شهير على “تويتر”، عن قرار صادم لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن موظفي شركات حكومة دبي.

وقال المغرد “بدون ظل”، والذي يعرف نفسه بأنه ضابط بجهاز المخابرات الإماراتية، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن محمد بن راشد أمر بسرعة تخفيض الموظفين العاملين في الشركات المساهمة التابعة لحكومة دبي التي تعاني من ديون سابقة.

وأضاف “بدون ظل”: “جاء هذا الأمر بسبب انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا الذي فاقم من ديون الامارة وسط انهيار صناعة السياحة بشكل كامل”.هذا وشهدت أسعار النفط هبوطاً حاداً تاريخياً منذ يوم الأحد بعد أن خفّضت المملكة العربية السعودية أسعار نفطها الخام لتبدأ بذلك حرب أسعار ضد روسيا.

ويأتي اضطراب الأسواق هذا بعد انهيار التحالف النفطي بين أوبك وروسيا يوم الجمعة، حيث كانت قد اقترحت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بقيادة المملكة العربية السعودية، على روسيا، خفضاً إضافياً في إنتاج النفط اليومي، بهدف إيقاف انخفاض أسعار النفط إثر تراجع الطلب العالمي، خاصة من الصين مع انتشار فيروس كورونا، إلّا أن روسيا رفضت الاقتراح ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

وأدى فشل الاجتماع بين أوبك وروسيا إلى صدمة في صناعة النفط، تسببت بانخفاض أسعار النفط بنسبة 10% يوم الجمعة. وكانت أسعار النفط عالقة بسوق هابطة منذ فترة إثر تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بانخفاض حاد في الطلب على النفط الخام.

وفي وقت سابق، كشف وكالة “رويترز”، عن عملية إقراض لإمارة دبي، هي واحدة من الصفقات القليلة التي تُبقي على حيوية قطاع الاستثمار المصرفي في منطقة الخليج، مع تعطيل تفشي فيروس كورونا نشاط أسواق رأس المال.

وفي التفاصيل، تقدمت دبي بطلبات لعشرة بنوك للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار من أجل السيطرة بالكامل على شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ وإعادة تمويل دين لأداة الاستثمار الحكومية دبي العالمية .

وقالت المصادر: إن “سيتي ودويتشه بنك توليا دور التعهد بتغطية الاكتتاب في القروض البالغة قيمتها تسعة مليارات دولار من أجل العملية، وشرعا على الفور في إجراء محادثات مع بنوك أخرى لتوزيع الدين”.

وبين مصدران مقربان من الصفقة أن مجموعة تضم عشرة بنوك، بينها سيتي ودويتشه، وقعت هذا الأسبوع تعهدات غطت صفقة الدين البالغة تسعة مليارات دولار وزيادة.

وأوضح أحد المصدرين أن البنوك الثمانية الأخرى هي بنك نوفا سكوشيا وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان ومجموعة سامبا المالية وستاندرد تشارترد.

ولفت المصدران إلى أن بنكين طُلب منهما المشاركة في الصفقة لم يشاركا، لكنه لم يذكر اسميهما، إضافة إلى أن القروض ستباع خلال الأسابيع المقبلة لمجموعة أوسع من البنوك.