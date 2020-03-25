جمال ريان يقسم بالله: لولا هذا الأمر لما بقيت في قناة “الجزيرة” يوما واحدًا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوما عنيفا على السياسي التونسي المعروف محمد الهاشمي الحامدي، والذي وجه اتهامات باطلة له وزعم أنه يدعم ويروج لنظام قمعي في قطر حيث يعمل بقناة الجزيرة.

ووصف “الهاشمي” جمال ريان بأنه “إخوان” ويروج لمخططات تخريبية تدعهما قطر ضد السعودية، وجمع معه في هذا عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي.كما وجه محمد الهاشمي اتهامات باطلة لقطر في تغريدة مثيرة، فجرت موجة جدل واسعة قائلاً :”سؤال لجماعات الإخوان في كل مكان: أنتم تناصرون حكام قطر وتدافعون عنهم، وحكام قطر يعلنون إنهم يسعون لإنهاء حكم آل سعود ويتصلون بجميع أطياف المعارضة السعودية “.وأضاف الهاشمي: “يقول كبيرهم إذا نجح الأمريكان في العراق فسيتجهون للسعودية، ألا يحق لآل سعود حينئذ أن يصنفوكم في قائمة أعدائهم الألداء؟”.

ليرد جمال ريان قائلا:”قسما بالله لو لم تكن قطر تدعم قضايا الامة العربية والإسلامية ، لما بقيت في قناة الجزيرة يوما واحدًا”وتابع مهاجما السياسي التونسي:”خاف الله يا دكتور ، المؤمن بعمله وليس بماله ، صلي ركعتي استخارة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وراجع نفسك عل الله يهديك الى طريق الحق”

يشارإلى أنه في السابق، عرف عن الهاشمي نقده الشديد لحكم آل سعود وممارسات السعودية والإمارات، والذي غالباً ما أطلق تغريدات انتقد فيها سياسيات ابن سلمان “الخرقاء”.