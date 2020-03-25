إنصاف مدني: (أحسن نلزم بيوتنا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجهت الفنانة إنصاف مدني رسالة إلى جمهورها من خلال مقطع فيديو درامي توعوي بالوقاية من وباء كورونا بمشاركة الكوميديان ذاكر سعيد. وطالبت إنصاف من خلال المقطع الجمهور بحسب صحيفة آخر لحظة، طالبت بتجنب الأماكن المزدحمة والبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة، وختمت الفيديو بقولها: “أحسن نلزم بيوتنا” رسالة التوعية الدرامية وجدت تفاعلاً وتداولاً كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بها وأكدوا على العمل بما جاء فيها. المادة السابقة جنوب أفريقيا تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المقالة القادمة نيابة اسطنبول تصدر لائحة اتهام بحق 20 سعوديا في قضية مقتل نيابة اسطنبول تصدر لائحة اتهام بحق 20 سعوديا في قضية مقتل خاشقجي

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