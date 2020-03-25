جنوب أفريقيا تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 709 حالات من 554 حالة أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 155 حالة، أو ما نسبته 28%.

وبحسب وكالة الأنباء “فرانس برس”، قال وزير الصحة، زويلي مخيزي، في مقابلة مع تلفزيون محلي: “لقد زاد العدد بالفعل منذ أمس وبلغنا 709 حالات. أتوقع أن ترتفع الأرقام أكثر في الأيام المقبلة”. قررت البلاد فرض الإغلاق العام لمدة 21 يومًا يبدأ من منتصف ليل الخميس.

وأضاف: ” الاتجاه يتغير من ورود الإصابات من الخارج إلى الانتقال الداخلي. هناك الكثير من الانتشار المحلي”. وأوضح أن جنوب أفريقيا لم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة، وهناك اثنان فقط من المرضى في وحدات العناية المركزة.

اعتبارًا من الأربعاء من الأسبوع الماضي، أغلقت البلاد حدودها أمام غير المواطنين من الدول عالية الخطورة. كما أوقفت شركة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا الخطوط الجوية جميع الرحلات الدولية والإقليمية والداخلية للحد من انتشار الفيروس.