شاهد “تغير ملامح” وزير الصحة السوداني خلال مؤتمر صحفي يثير الاستغراب

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة أثار تغير ملامح وجه وزير الصحة السوداني د. أكرم التوم، خلال ظهوره في مؤتمر صحفي للجنة الصحية العليا بالخرطوم، أثار استغراب وتساؤلات رواد مواقع التواصل. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني كان” أكرم” قد ظهر بجانب عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور، خلال إذاعة قرارات احترازية في مواجهة جائحة ” كورونا”، وقد بدأ مقطب الجبين بادياً على وجهه شعوراً بالألم، عزاه البعض نتيجة الجهد والارهاق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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