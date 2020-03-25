سيلفي (الكمامة) بين المذيعين والفنانين .. إعجاب بها أم استهتار؟

ما إن أعلنت وزارة الصحة عن ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مرض (كورونا) بارتداء الكمامات وغسل الأيدي بين الحين والآخر، إلا ونجد يومياً أحد المذيعين أو الفنانين يخرجون علينا عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بصورة سليفي بـ(كمامة) مرفقة بعبارات من شاكلة و(لبسنا الكمامة، أنا والكمامة، الأحلى بكمامة واللا بدونها)،

والشاهد أنه رغم تعرض البعض منهم لـ(الردم) بواسطة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر ما زال متواصلاً والصور ما زالت تتدفق بصورة يومية.

الخبيرة في مجال علم النفس والاجتماع دينا محمد قالت لـ(آخر لحظة) إن الأمر لا يخرج من باب التوعية والإنذار، ولكن درج المذيعون والفنانون لدينا بأخذ الأمر بروح الفكاهة، ونفت دينا أن يكون الأمر استهتاراً، خاصة وأن المذيعين والفنانين وأغلب نجوم المجتمع يعتبرون قدوة لأعداد كبيرة من المواطنين، خاصة فئة الشباب، ولكنها عادت وأكدت أن لدينا مشكلة حقيقية في التعبير عن النصائح والإرشادات، وطالبت المذيعين خاصة بالتعامل مع الأمر بجدية بعيداً عن عبارات الهزل والضحك.

يذكر أن هناك نجوم رياضة أيضاً أخذوا سيلفي بـ(الكمامة) واكتفوا برفع الصور في مواقع التواصل الاجتماعي دون إرفاقها بتعليق.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)