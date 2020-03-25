بسبب حظر التجوال دعوات فرح تتحول إلى فطور بدلاً عن (غداء وعشاء)

عقب صدور قرار بحظر التجوال مساءً أمس، بادر عدد من أصحاب المناسبات إلى تعديل الدعوة التي كان قد سبق وقدموها للأسر والأصدقاء، فأحمد الذي كانت مناسبته الجمعة القادم، غداءً سارع إلى تعديلها فطور وبدأ في إخطار أصحابه ومعارفه، أحمد قال لـ(آخر لحظة) إنه رغم التحذير من التجمعات إلا أنه لم يؤجل مناسبة زواجه، فهو كان قد سبق وأجلها من قبل نسبة لوفاة عمة العروس، وهذه باعتبارها المرة الثانية، لذلك رفض التأجيل ولكنه وبحسب حديثه كتب في مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الأسرة أنه سيعذر للذين لن يحضروا بسبب حرصهم وخوفهم من كورونا، وأنه سيقدر الذين سيأتون، وذكر أحمد أن الغداء كان ستعقبه حفلة، ولكن بعد أن تحولت المناسبة إلى فطور سيكتفي فقط بطقوس (الجرتق) مع أسرته والمقربين عقب انتهاء العزومة.

خالد هو الآخر مناسبة زواج شقيقته كان مقرراً لها السبت عشاء، بإحدى صالات الخرطوم، وأكد أن قرار إغلاق الصالات لم يكن مطبقاً ولكن جاء حظر التجوال ليحسم الأمر، وبذلك اضطروا إلى تعديل مكان إقامة المناسبة بالمنزل ولكنها ما زالت قائمة كـ(عشاء)، وأشار إلى أنهم كأسرة لا يخافون من كورونا ولن يتوانوا في إقامة الحفلة والجرتق، ومن أراد الحضور فليأتِ، ومن لم يرغب بسبب كورونا فهو حر.

إيمان وهي خبيرة تجميل كان قد حجز عندها عدد من العروسات ذكرت لـ(آخر لحظة) أنه عقب قرار حظر التجوال اتصلت بجميع العروسات وعدلت لهن المواعيد وكانت أغلبهن قد غيرن مواعيد زواجهن ودعوتهن إلى غداء، إلا أن اثنتين فقط قالتا إن مناسبتهن تم إلغاؤها بسبب حظر التجوال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)