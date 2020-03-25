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تشريح جثمانين بالخرطوم بسبب كورونا

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 25-مارس-2020

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تشريح جثمانين بالخرطوم بسبب كورونا

كشف مصدر نافذ بوزارة الصحة الاتحادية، اليوم “الأربعاء”، عن تشريح جثمانين اثنين، بعد التشكيك بإصابتهما بفيروس .

وقال المسؤول لـصحيفة مصادر، إن الجثمانين أحدهما لشاب سوداني وامرأة إثيوبية، تم تشريحهما بعد التشكيك بإصابتهما بفيروس كورونا، إلا أنه تأكد عدم حدوث ذلك.

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وأوضح المصدر، أن الشاب كان مريضاً بمستشفى خاص شهير، ووافقت أسرته على التشريح، منوهاً إلى أن الإثيوبية المتوفية كانت بمستشفى آخر، وأن طبيبة  بالمستشفى خافت من المريضة التي توفت، وتأكد بعد التشريح أنها لقيت حتفها بمرض آخر، وطالب المصدر بعدم إطلاق الشائعات في مثل هذه الظروف، خاصة وسط الكوادر الطبية.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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