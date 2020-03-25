دعوات جديدة لإقالة مدير التربية بالخرطوم

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة جددت اللجنة التسييرية لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة، اليوم “الأربعاء”، مطالبتها بإقالة المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم. Advertisements ورفض الاتحاد طبقاً لمصدر نافذ التعامل مع خطابات صادرة من المدير العام لوزارة التربية؛ بتشكيل مجالس تربوية بالمدارس الخاصة التي لديها اشكالات كبيرة مع الوزارة، في وقت أعلن الاتحاد عزمه بحسب صحيفة مصادر تنفيذ مبادرة ضخمة للمساعدة في مجابهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ سيُعلن عنها خلال الساعات المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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