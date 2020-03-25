تونسي المريخ يتابع تدريبات لاعبيه عبر”الفيديو

يتابع مدرب المريخ التونسي، أمين المسلمي تدريبات خاصة وضعها الألماني توماس لنجوم الفرقة الحمراء خلال فترة توقف الدوري الممتاز في الوقت الراهن.

وقالت المصادر لـ”السوداني”، إنّ الجهاز الفني للمريخ بقيادة، أمين المسلمي، إلى جانب المعد البدني توماس وضعا برنامجًا خاصًا لجميع اللاعبين في فترة التوقف الحالية، حيث يواصل نجوم الفرقة الحمراء أداء التمارين الخاصة في المنزل خلال فترة البقاء الحالية بسبب التخوّف من فيروس”كورونا”.

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وأشارت المتابعات إلى أنّ الجهاز الفني تشدّد في تطبيق اللاعبين للتدريبات عبر فيديو يرسل لكلّ لاعبٍ على أنّ ينفذه ويتمّ إرسال الفيديو إلى الجهاز الفني لمعرفة ما إذا كان قد تمّ التطبيق بصورةٍ صحيحة أم لا.

ويتشدّد الطاقم الفني والقطاع الرياضي على تنفيذ اللاعبين التمارين وفق المطلوب مع إرسال كلّ لاعبٍ لفيديو خاص بأدائه للتدريبات.

وأشارت المتابعات إلى أنّ العقوبات ستكون بانتظار أيّ لاعب لا يلتزم بتنفيذ التمارين التي تمّ تكليفه بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)