قوى الحرية والتغيير : وزير الدفاع كان يسعى لتحقيق السلام وعاجلته المنية قبل تحقيقه

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة نعى المجلس المركزي للحرية والتغيير وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر الذي توفى فجر اليوم الأربعاء.

وقدم المجلس التعازي لأسرته وذويه ولرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس السيادي ولرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء وللقوات المسلحة. Advertisements وأشارت قوى التغيير بحسب اليوم التالي إلى أن عمر قاد ملف الترتيبات الأمنية من موقعه القيادي لوزارة الدفاع وقوات الشعب المسلحة وقالت إن الفقيد بذل الجهد كله من أجل تحقيق السلام وأسلم الروح وهو يسعى في جوبا لوضع اللمسات الأخيره لملف الترتيبات الأمنية لكن وافته المنية قبل تحقيق السلام المنشود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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