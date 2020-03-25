قوى الحرية والتغيير : وزير الدفاع كان يسعى لتحقيق السلام وعاجلته المنية قبل تحقيقه

التاريخ: 25-مارس-2020
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نعى المجلس المركزي للحرية والتغيير وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر الذي توفى فجر اليوم الأربعاء.
وقدم المجلس التعازي لأسرته وذويه ولرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس السيادي ولرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء وللقوات المسلحة.
وأشارت قوى التغيير بحسب اليوم التالي إلى أن عمر قاد ملف الترتيبات الأمنية من موقعه القيادي لوزارة الدفاع وقوات الشعب المسلحة وقالت إن الفقيد بذل الجهد كله من أجل تحقيق السلام وأسلم الروح وهو يسعى في جوبا لوضع اللمسات الأخيره لملف الترتيبات الأمنية لكن وافته المنية قبل تحقيق السلام المنشود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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