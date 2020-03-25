ميسي يتبرع بمليون يورو لمكافحة «كورونا»

تبرع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بمليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر أحد المستشفيات بمدينة برشلونة، على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء: «ليو ميسي يقدم تبرعاً لمحاربة كوفيد -19 شكراً على التزامك ودعمك ليو».

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المبلغ الذي تبرع به ميسي، سيتم تقسيمه بين مستشفى المدينة الكتالونية وعدة مستشفيات أخرى في الأرجنتين.

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وسيساهم هذا التبرع بحسب صحيفة الاتحاد في شراء معدات مثل القفازات، والأقنعة، وأجهزة التنفس.

وكانت تقارير أشارت، أيضاً، إلى أن الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تبرع بمليون يورو لكلية الطب في برشلونة، أمس الثلاثاء.

يذكر أن إقليم كتالونيا، الذي يعيش فيه ميسي حالياً، سجل حتى الآن 9379 حالة إصابة بفيروس كورونا و516 وفاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)