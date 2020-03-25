الفاتح جبرا يكتب : الوقاية الشعبية

في خضم حالة الهلع والفزع التي تستولي على العالم الآن وملايين التغريدات التي يرسلها مرتادو منصات التواصل الإجتماعي عن (الكرونا) خاصة فيما يتعلق بكيفية الوقاية منها والحد من إنتشارها أعجب العبدلله غاية الإعجاب برسالة توعوية كتبها الدكتور معتز بلال

(إستشاري أمراض الجهاز الهضمي) وهذا الإعجاب يكمن في أن الرسالة قد تعرضت لمفهوم وأسلوب الوقاية من خلال عادات مجتمعنا وتعتبر هذه الرسالة من وجهة النظر الشخصية من أفيد وأقيم ما كتب عن الوقاية (عندنا) في فضاء مليء بالغث و (الكلام الساكت) ولأهمية ما طرحه الدكتور (معتز) من (تنبيهات) أغفلتها الأجهزة المعنية أعتقد أنه من الضروري أن يطلع الناس عليها ، يقول الدكتور :

للوقاية من مرض الكورونا الناس الايام دي بيتكلموا عن تفادي رذاذ العطس والكحه عبر الكمامات والابتعاد عن الزحمة و بينصحوا بترك المصافحة و غسل الايدين عشان نمنع انتقال آثار اللعاب او السوائل المخاطية للجهاز التنفسي من الشخص المصاب لشخص سليم.

طبعا في طرق تانيه كتيره شديد بتتسبب في اختلاط اللعاب بمجتمعاتنا والطرق دي الاعلام العالمي ما بيتحدث عنها لانهم اتجاوزوها زماااااان.

اديكم امثله للحاجات دي وانتوا عدوا معاي:

١- الشراب (ورا بعض) بكوز او كبايه واحده.

٢- (التبويز) في الشراب من باغات التلاجه.

٣- ادخال اي كوز او كبايه ملوثه في الزير او اي جردل مويه او عصير .

٤- ادخال الملاعق في إناء واحد زي شراب الشوربه في كوره كبيره مشتركه او الاكل في صحن (بوش) كبير مع بعض.

٥- اكل الحاجات شبه السائلة زي ملاح الويكه او التقلية مع زول بيدخل اصابعينو في خشمو اثناء الاكل او بيلحسهم.

٦- المشاركة في لحس الصحن بعد نهاية الاكل.

٧- لمن الشافع يقول لاخوه وللا صاحبو (هاك اقرم واديني) وللا (هاك اشرب وخلي لي الباقي ) ودي معناتا (هاك اكل ولا اشرب وخلي لي اثر لعابك) .

٨- كلفتة غسيل العده او مصمصة الغسيل في حبة مويه غير متجدده في ماعون صغير.

٩- الاستحمام ورا بعض بجردل مويه مشترك من غير ما يتغسل وكمان مرات يكون فيه باقي مويه من الزول الاستحمى قبالك.

١٠- لمن تغسل ايديك تمااام وتقوم تقفل بيهم ماسورة الموية الملوثه او تلمس بيهم مقبض باب الحمام الوسخان بتكون كأنك ما عملت اي حاجه.

١١- الوضوء الجماعي في الطشت.

١٢- تلويث لعاب السواك (وطبعا هو لعاب كميااات) للماسوره والمعجون وحتى الصابونه لو السواك كان بطريقة غلط.

١٣- طبعا موضوع التقبيل والسلام بالحضن أثناء الاصابه بالامراض دي كلكم عارفنو.

١٤- ازيدكم ولا كفاكم ؟

للمعلومية:

طبعا كل الطرق الفوق دي بتنقل النزلة الموسمية والالتهابات التنفسية والمعوية و بتنقل مرض الكورونا وجرثومة المعدة ومصايب تانيه كتيره شديد لكن زي ما قلت ليكم الإعلام العالمي ما شغال بيها لأنهم قطعوا فيها شوط كبير واغلب سلوكهم في الحاجات دي صحي ولكن ناسنا العاملين حملات توعيه صحية ما شغالين بيها لانهم مجرد صدى للخارج وللاسف ما عارفين واقع مدنا الصغيره وحلالنا البعيده ومعسكرات النازحين وخلاوي القران وربنا يحفظنا جميعا.

بإسمكم جميعاً نشكر الدكتور معتز بلال الذي قام بإعطائنا هذه الروشتة الوقائية (الشعبية) من صميم واقعنا المعاش ، هذه التنبيهات التي من الممكن (أن تفوت على الكثيرين) ، وقانا الله وأياكم شر هذا المرض وكافة الأمراض وربنا يجيب العواقب سليمة .

كسرة :

عزيزي المواطن .. عزيزتي المواطنة .. نحن لسنا لدينا القدرة على مواجهة هذا المرض الفتاك فأحرصو جميعاً على إتباع الإرشادات الوقائية

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صحيفة الجريدة