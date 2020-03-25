تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة شهر

التاريخ: 25-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أصدرت سلطة الطيران المدني في السودان نشرة بالرقم 46 تفيد باستمرار إغلاق المطارات السودانية حتى 23 أبريل 2020 عند الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي . Advertisements وبحسب اليوم التالي استثناء رحلات الشحن الجوي والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية، بجانب رحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية ورحلات التزود بالوقود التي لا تشمل إنزال ركاب وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وإعلان اللجنة العليا للطوارئ الصحية حالة الطوارئ الصحية بالبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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