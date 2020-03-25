رئيس الوزراء ينعي الفريق جمال بصفحته في الفيسبوك

نعى د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر الذي توفى صباح اليوم بعاصمة جنوب السودان جوبا.

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وكتب حمدوك على حسب اليوم التالي “أُنعى بحزن عميق وفاة زميلنا العزيز الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع الذي لبى نداء ربه صباح اليوم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان أثناء أدائه لواجبه الوطني.

لقد فقدت بلادنا اليوم أحد أبنائها الأوفياء والمخلصين.

يمتاز الفقيد بالحكمة والصبر وحُسن الخلق والرأي السديد، وكانت له إسهامات مقدرة من خلال موقعه في الحكومة الانتقالية ودوره الفعال في عملية السلام. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأتقدم بخالص التعازي لأسرته وزملائه وللشعب السوداني”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)