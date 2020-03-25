المسلمون في جوبا يؤدون صلاة الجنازة على وزير الدفاع

تقاطرت جموع المسلمين في جوبا للصلاة على جثمان وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر الذي توفى في ميدان العمل العام وجبهة السلام صباح اليوم بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية.

وشهد الصلاة ممثلو حركات الكفاح المسلح وفرق التفاوض والبعثات الدبلوماسية في جوبا بينما أم المصلين مولانا جمعة سعيد المستشار السابق للشوون الدينية الذي عدد مآثر الراحل وجهده في مفاوضات السلام إذ كان آخر نشاط عام له في جوبا هو ترأسه جانب الوفد السوداني في جلسة الترتيبات الأمنية.

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وشهد الصلاة مستشار الرئيس الجنوب-سوداني، توت قلواك والسيد بابا ميدان وزير الدولة للإعلام ممثلان للرئيس سلفاكير ميارديت.

ونقل الجثمان بعد الصلاة مرة أخرى للمستشفى العسكري ريثما تكتمل ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة.

تشير سونا إلى أن السيد وزير الدفاع واصل عمله بشكل طبيعي طيلة يوم أمس الثلاثاء حيث ترأس الجلسة الأولى الصباحية لمناقشة الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية جناح عقار وعاد لترأس الجلسة المسائية التي انتهت عند الثامنة مساء ووافته المنية عند حوالي الواحدة صباحاً.

وعقب الصلاة أقامت سفارة السودان عزاءاً بمقر السفارة وفي الخرطوم أصدر كل من مجلس الوزراء الانتقالي و المجلس السيادي و وزارة الدفاع بيانات نعوا فيها إلى الأمة السودانية رحيل وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)