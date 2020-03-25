وصول جثمان وزير الدفاع إلى الخرطوم

الأربعاء 25 مارس 2020 كتب وكالات وصل جثمان وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء إثر أزمة صحية فاجأته أثناء زيارته لمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، إلى مطار الخرطوم.

كان في مقدمة مستقبلي جثمان وزير الدفاع السوداني، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلسين، وقيادات القوات المسلحة، وممثلي أسرة الفقيد. وجرت مراسم جنائزية رسمية عسكرية للفقيد بمطار الخرطوم.

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