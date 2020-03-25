السيسي يرحب بالتوافق بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة

الخليج 365:

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب السودان.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي رحب خلال الاتصال بالتوافق الذي تم مؤخرا بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة لتشكيل الحكومة، حسبما نقلت قناة “إكسترا نيوز”.

وأكد السيسي أهمية العمل بين الأطراف في دولة جنوب السودان للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قد أعربت عن مخاوف جدية بشأن تصاعد العنف بين القبائل في وسط وشرق جنوب السودان خلال الشهر الماضي، وحثت سلطات الدولة على وقف إراقة الدماء وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.