قطر تتخذ قرارا عاجلا بشأن القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتخذت قطر قرارا عاجلا، مساء اليوم الأربعاء، بشأن القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلن مصرف قطر المركزي في بيان نشرته وكالة “رويترز” أنه سيؤجل أقساط القروض لمدة 6 أشهر للقطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مصرف قطر المركزي أنه وافق على تأجيل أقساط القروض والفوائد لمدة ستة أشهر للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك إن القرار أيضا نص على “تخصيص نافذة إعادة شراء (ريبو) تكون بنسبة صفرية، تستخدم بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض”.

كما ألغى البنك الرسوم على تعاملات نقاط البيع والسحب من ماكينات الصرف الآلي. المادة السابقة حقائق خطيرة عن كورونا: مر بـ40 طفرة جينية و3 أنواع منه تفتك بأوروبا المقالة القادمة السيسي يرحب بالتوافق بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة

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