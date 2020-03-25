باراك أوباما: الوضع في أمريكا سيصبح أكثر صعوبة

الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن الأطباء يقومون بعمل بطولي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.
وكتب أوباما على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “الأطباء يواجهون عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد في نيويورك”، مضيفا: “الأمر سيصبح أكثر صعوبة في عموم البلاد”.
وتابع: “هذا سبب آخر يجعلنا نقدم على تجنب التواصل الاجتماعي مع الآخرين لمحاربة الفيروس المسبب لمرض “كوفيد – 19”.
واستطرد: “يجب أن نلجأ لسياسات التباعد المجتمعي حتى نتمكن من إجراء عمليات الفحص الشامل لكل من يشتبه في إصابته بالفيروس”، مضيفا: “لا تفعلوا ذلك من أجلنا فقط، وإنما من أجل أولئك الذين يتحملون تبعات مكافحة المرض”.
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