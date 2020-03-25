“تحولت إلى بلاد مدمرة”… إيران تصدر بيانا عاجلا بشأن الحرب على اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بيانا، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للحرب على اليمن.
وقالت الخارجية الإيرانية، إن “العدوان لم يخلف سوى الدمار وقتل الأبرياء وحول اليمن إلى بلاد مدمرة والحياة العامة إلى آلام من خلال تدمير البنى التحتية فيها”، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.
وأضاف اليبان، أن “الحظر الظالم واللاإنساني والجرائم جعلت من الوضع في اليمن أكبر مأساة إنسانية عالمية في القرن الحالي”، متابعا: “العدوان على اليمن يتواصل في ظل تغاضي أمريكا وبعض الدول عن جرائم الحرب التي يرتكبها الغزاة”.
وأكد أن إيران قالت منذ بداية الحرب بأن لا حل عسكري للأزمة في اليمن، قائلة: “طرحنا منذ البداية مبادرة مبنية على وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإطلاق الحوار وتشكيل حكومة وحدة في اليمن”.
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