الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية عالمية لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إطلاق خطة إنسانية عالمية لمكافحة وباء كورونا في الدول الأكثر فقرا بتكلفة 2 مليار دولار، مؤكدا أن الجهود الدولية الفردية لمكافحة الفيروس لن تكون كافية.

وقال غوتيريش، وفقا لتغريدات المتحدث باسم الأمين العام على تويتر، اليوم الأربعاء “الأمين العام للأمم المتحدة يعلن عن خطة إنسانية عالمية لمكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر فقرا بتكلفة 2 مليار دولار”.

وأضاف أن “فيروس كورونا يهدد العالم أجمع وأن ردود الفعل الفردية للدول لمكافحة الفيروس لن تكون كافية”.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى قادة مجموعة العشرين، إن مشكلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتطلب إجراءات غير مسبوقة، وهناك حاجة لخطة شبيهة بـ”زمن الحرب”.

وقال غوتيريش في رسالته: “سوف يتطلب القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إجراءات غير مسبوقة مثل خطة “زمن الحرب”.

وأضاف “تتمتع قيادة مجموعة العشرين بفرصة استثنائية للتوصل إلى حزمة إجراءات قوية للقضاء على التهديدات المختلفة على خلفية تفشي فيروس كورونا”.

وتابع “هذا من شأنه أن يظهر التضامن بين شعوب العالم، وخاصة مع أكثر الناس ضعفا”.

ودعا الأمين العام قادة مجموعة العشرين إلى رفع العقوبات التي تعوق إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى مختلف البلدان.

كما أوضح غوتيريش أن وباء كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي يمثل أزمة تؤثر على كل شخص في العالم.