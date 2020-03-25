وليد زاكي الدين يعقم أيادي المارة في شوارع أم درمان

الخليج 365 : لفت الفنان وليد زاكي الدين الأنظار وهو يشارك في حملة التوعية بالوقاية من فيروس كورونا حيث ظهر الفنان الشاب وهو يقوم برش أيادي المارة بشوارع موقف الشهداء بام درمان بالمعقم. كما حمل وليد لافتة بحسب صحيفة آخر لحظة، تحمل عبارة “أعمل حسابك”، شعار الحملة التي جاءت بمشاركة فاعلة من عدد من الفنانين ونجوم الإعلام والمجتمع، وليد ظل حضوراً في كثير من المبادرات.

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