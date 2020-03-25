عاجل| السلطات تفرج عن 4217 سجينا.. والسر "كورونا"

الأربعاء 25 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية، إن السودان أفرج اليوم الأربعاء عن 4217 سجينا كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة فى ولاية الخرطوم فحص المفرج عنهم فى إطار الإجراءات الاحترازية.



من ناحية أخرى، مددت سلطة الطيران المدنى بجمهورية السودان إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم وحتى 23 من الشهر القادم.

واستثنت رحلات الشحن الجوى والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزود بالوقود التى لا تشمل إنزال ركاب وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ، حسبما نشرت واس .