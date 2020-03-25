عاجل.. حقيقة هروب مصاب بالكورونا من السودان

الأربعاء 25 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت وزارة الصحة السودانية حقيقة هروب مريض مصاب بفيروس كورونا من المستشفى.

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وبحسب بيان لوزارة الصحة في ولاية الخرطوم، “نفت ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الخطاب المزور عن هروب مريض مصاب بفيروس كورونا من المستشفى”.

وأكدت أن الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مزور بدليل الخطأ الموجود في اسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، وأكدت الوزارة أن مدير الإدارة العامة للطب العلاجي هو د. محجوب تاج السر منوفلي، وليس يوسف تبن الذي تمت إقالته من الإدارة منذ يوليو 2019.