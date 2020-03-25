الخبير ينسف مجلسه.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إستمعت بالأمس لحلقة اذاعية بإحدي الاذاعات و التي استضافت المدير التنفيذي لنادي المريخ الدكتور مدثر خيري.

الدكتور تحدّث مستفيضاً في شتي المواضيع بالرغم من ـ الضعف الواضح ـ للمُحاور الذي ترك ضيفه يسرح و يمرح كيفما شاء بدون أن يستوقفه مستوضحاً حول بعض النقاط المهمة للغاية.

ما لفت نظري في حديث الدكتور هي الجزئية التي تحدّث فيها عن تعيين المجلس الوفاقي ـ الذي عينه الوزير الولائي ـ و إشارة الدكتور بأن التعيين قد تم من داخل المجلس!!

كيف يتم التعيين من المجلس يا خبير و انت تعلم بأن النظام الأساسي لنادي المريخ للعام 2008 قد حدد سُلطات مجلس الإدارة في المادة ‏(21) ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.. و تحديداً في الفقرة (19) التي نصّت علي التالي:

(ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ أﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ).

إذا قبلنا منطق دكتور مدثر ـ علي علاته ـ فسنجد أنفسنا نتسائل بأي مادة استند مجلسه في تعيين ود الشيخ رئيساً لنادي المريخ؟

الإجابة (المتوقعة) من عراب المجلس هي أن مجلسه قد قام بتكليف ود الشيخ رئيساً لأن هذه الخانة شاغرة بسبب وجود سوداكال في السجن و عدم اعتماده من قِبل المفوضية!!

لو قبلنا هذه الفرضية ـ جدلاً ـ فسيتحول التساؤل حول الكيفية التي أصبح بها عبد الصمد محمد عثمان أميناً للمال في ظل وجود أمين المال الصادق مادبو؟

فإما أن وجود الصادق مادبو قد انتفي وقتها ـ بسبب هجرته لفرنسا ـ أو أن تعيين عبد الصمد هو خطأ كبير من ضمن الأخطاء التي يحويها تبرير أن المجلس هو من قام بتعيين اضافات مجلس الوفاق.

و حتي عملية تحويل محمد جعفر قريش من منصب نائب الرئيس لمنصب الأمين العام تمت بنفس ـ الدغمسة ـ القانونية و هي تنافي نصوص النظام الأساسي الواردة في ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏(24) ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.. و التي نصت في الفقرة (أ) علي التالي:

(ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻮ ﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻋﺪﺍ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ).

فكيف تحول قريش من نائب رئيس لأمين عام في منصب طارق المعتصم الذي خلا بالإستقالة؟

الحقيقة الواضحة تقول بأن الخرمجة القانونية التي يتبعها مجلس الفشل قد أودت به للعدم و ذلك بناءً علي حديثهم.

فلو أخذنا حديث د. مدثر كتأويل قانوني و سلمنا بما جاء فيه (بالرغم من معارضته لمواد النظام الأساسي) فسنجد أن المجلس الوفاقي قد أفضي بالمجلس المنتخب الي العدم.

لتوضيح هذا لا بدّ من التذكير بأسماء الضباط في المجلس المنتخب و هم:

محمد جعفر قريش (نائب الرئيس).

طارق سيد المعتصم (الأمين العام).

الصادق مادبو (أمين المال).

الضباط الأربعة في عهد المجلس المنتخب هم:

محمد الشيخ (الرئيس)

محمد جعفر قريش (أمين عام).

عبد الصمد محمد عثمان (أمين مال).

و بملاحظة بسيطة.. فلا وجود للضباط الأربعة من المجلس المنتخب في مجلس الوفاق (ما خلا قريش) بعد تحويل مادبو لمجرد عضو فقط.. و هذا يعني ببساطة أيلولة المجلس المنتخب للعدم بعد استقالة قريش.

الصادق مادبو.. غير محسوب من الضباط الأربعة.. بعد أن وضعه مجلسه السابق في مقعد الأعضاء.. و هذا بمنطق و فهم الدكتور مدثر خيري و مجلسه!!

و الحديث حول مُطالبة مادبو بمقعده السابق لا معني له ـ بحسب قرارات مجلسه ـ التي باركها الاتحاد العام.

و ما بُني علي باطل فهو باطل.. فبعد انسحاب المجلس الوفاقي (بضباطه) من الأفق لا يوجد كيان بإسم مجلس المريخ لُيعين سوداكال أو ليجلس علي مقاعد مجلس الادارة حتي.

تلك بضاعتكم رُّدت إليكم.

*نبضات متفرقة*

ما شهده المريخ خلال العامين الأخيرين من التلاعب بالمواد و التفاسير لم يشهده طيلة تأريخه الطويل و الممتد.

المريخ بلا مجلس قانوني و بلا رئيس.. و المتواجدون حالياً هم مجرد أشخاص اختطفوا ارادة جمهور المريخ.

لجنة تقصي الحقائق أفادت بأن العقد المبرم مع لجنة الاستثمار يحوي تضارباً في المصالح و شهدت بعدم وجود أي رهنيات لأصول المريخ من قبل اللجنة.

خلاصة الأمر كانت بحل اللجنة بدون أن تتم محاسبة من وقعوا العقد بمنأي عن زملائهم في المجلس!!

تمت اهالة التراب علي قضية فساد مكتملة الاركان تحت ناظريّ الوزارة التي لم تحرك ساكناً!!

الكندو عاد من الاستقالة!! و قريباً سنسمع بعودة اسد!!

من قبل قلنا بأنها استقالات استهلاكية بدون أي ثبات علي المواقف و لهذا لم نحفل بها كثيراً.

هل سيسترد ابو اواب ما دفعه للمجلس من أموال بلغت المليارات?

و هل سيستجمع الرجل قوته و يلملم اطرافه و ينظم صفوفه تمهيداً لدخول مجالس المريخ بدلاً من الاكتفاء برئاسة لجنة معاونة?

أم هل سيغادر الرجل ديار المريخ للأبد بعد الموقف الذي تعرّض له من مجلس الفشل?

تلك أسئلة ستحمل الايام القريبات اجابتها باذن الله.

*نبضة أخيرة*

متي يتحرك الجمهور لإقتلاع المجلس الغير شرعي؟!