الكاردينال مالو زعلان !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جرسة الكاردينال بسبب حل المفوضيه الولائيه تجاوزت كل الحدود حتى ان صحيفته تفرغت تماماً للولوله والنحيب على النحو الذي نطالعه كل يوم .
▪مرت بالكاردينال مطبات كثيره لكنا لم نشهد له جُرسه مثل هذه التي نشهدها هذه الايام .
▪️الجرسه المبالغ فيها تؤكد ان الكاردينال بنى كل حساباته على وجود مفوضية الفاتح لكن الوالي فاجأه بحل المفوضيه فبعثر حسباته واربك مخطاطاته .
▪️كردنه لا يعرف خوض انتخابات الا في وجود الفاتح ومجموعته .
▪️تعين مفوضيه جديده يعني تجربه جديده لا يملك الكاردينال ادواتها ولا يعرف ادواتها لاسيما بعد فقدانه ساعده الايمن عماد الطيب .
▪️الفاتح و شتله غادروا المفوضيه الي غير رجعه والمفوضيه الجديده قادمه ، قادمه مهما كثُر النباح ومهما شُتم والي الخرطوم .
▪️الفريق الفاتح عابدون ابن الحركه الرياضيه قبل ان يكون والي الخرطوم .
▪️نعم انه ابن النادي الاهلي و رئيس قطاعه الرياضي لسنوات طويله ، بما يعني انه فاهم ما يدور بالهلال ومدرك كيف كان يفوز الكاردينال .
المفوضيه لا تستجلب عضويه ولا تحرم احد من عضويته ، هي تشرف فقط على الانتخابات وعليه من حقنا ان نسأل فيما الجُرسه الكارديناليه وعلام النحيب !!
▪️حتى لو افترضنا افتراضاً ان المفوضيه اخطأت فهناك التحكيميه وهناك المحاكم الاداريه وهناك الاتحاد العام .
▪️باختصار قرارات المفوضيه ليست نهائيه ولا شبه نهائيه وعليه فإن الحرب ضد المفوضيه و التي لا تزال عضويتها في علم الغيب ليس لها ما يبررها الا اذا كانت مفوضية الفاتح تقدم خدمات غير منظوره .
افتقد الوسط الرياضي بصفة عامه والهلالي على وجه الاخص قلم الزميل خالد عزالدين الذي ساهم في هد اركان اسوأ اتحاد عام في تاريخ السودان .
▪️خالد هو بطل ملحمة إزالة اتحاد معتصم وهو رجل معركة استرداد مليارات الاتحاد .
▪️الذين حاولوا تقليد خالد بمحاولة هد الاتحاد الحالي او دمغه بالفساد فشلوا فشلاً ذريعاً بالدرجه التي استخف فيها شداد بالمحاوله ووصفها بطنين الذباب .
▪️خالد نجح في مهمته وازال الاتحاد الاسوأ دون ان يسئ لقادته او يهتك اعراضهم او يسب حرماتهم ، قدم فقط مستندات حقيقيه ووقائع موضوعيه .
▪️خالد نسخه واحده غير قابله للاستنساخ .
▪️خالد ولدنا والهلال بلدنا .
استمعت لمدثر خيري في حوار تلفزيوني ووجدته ماشاء الله ، حجه في القانون ، خبير في الاداره وموضوعي الطرح .
▪️ميزة خيري انه يطرح رؤيته بموضوعيه مقنعه دون استحقار الآخر وبلا عنتريات .
▪️على نقيض ذلك تابعت حلقه تلفزيونيه عن الراهن المريخي تحدث فيها محام مريخي برؤى مشتته وافكار متواضعه .
▪️لا اعرف حيدر التوم هذا لكني انصحه بعدم السعي للظهور الاعلامي إن كان بهذا الطرح الضعيف والتناول السطحي .
▪️خليك بالبيت احسن .
الذين يدعون ان (صبي الرجم) من الحلوات نقول لهم لا تكتبوا في الاسافير بلا دليل والمتهم برئ حتى تثبت ادانته .
كلام سياسه .
▪️معقول يا لجنة التمكين اتحاد المهن الصحيه اكبر معاقل الكيزان لا يزال كما هو بقياداته الكيزانيه ومهامه غير المرئيه !!
اردول استقال ووزير الدوله بالعمل استقال .
▪️استقالتان في يوم واحد ، بعد 30 عام لم نسمع فيها مفرده استقاله.
▪️الثوره احيت فضائل جميله اندثرت خلال عهد الكيزان .
▪️شكراً حمدووك .
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