كورونا المرعب ينتصر على نجوم الكرة العالمية.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ بإجماع اللاعبين حياة البشر اهم من الدوري

▪︎ عودة النشاط بعد احتواء كورونا سيشهد زحمة كبيرة

▪︎ كيف يكون معسكر المنتخب اكثر صحة وامانا وبه نجم من الدوري الايطالي

▪︎ مع التمديد يمكن ان يكتمل الدوري ولكن ماذا عن العقود المنتهية

▪︎ الاندية غير جاهزة لهذه الخطوة ويمكن ان يتوقف لاعبون عن الإرسال ،،

▪︎ ٤ مباريات للمريخ في الممتاز يصعب التكهن بنتيجتها ،،،

▪︎ محاور من حوار النقر المثير للجدل يريد من خلالها الاستمرار مع الهلال !

▪︎ التحرك المبكر في التسجيلات مطلوب للهلال لتجاوز السلبيات

▪︎ رضوان جيد يراجع شريط الهلال ويقول لم اخطيء ،،!؟

▪︎ كورونا تنسف الدورة التأهيلية لحكام المونديال في الدوحة ،،

▪︎ الحارس احمد بيتر مكانه الهلال والمنتخب الوطني ،،،!!

▪︎ حل لجنة الاستثمار المريخية والغاء العقودات وتقرير المصير في مائة الف دولار

▪︎ انطباع غير جيد لمدرب منتخبنا الوطني تجاه اللاعبين ،،،

▪︎ لا لعزل اي رياضي والصناديق يجب ان تكون الفيصل ،،،!؟

▪︎ هل يتحالف تنظيم الصدارة مع عزة السودان بسبب الاستشاري ،،!!؟

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# ولا يزال فيروس كورونا هو المسيطر على الساحة العالمية وكل الميديا ، خاصة الفضائيات ،،

كورونا المرعب الوحيد الذي استطاع ان يهزم كل فرق واتحادات العالم و ينال من الرياضيين والمشاهير من اللاعبين ،،

كورونا أوقف النشاط تماماً حتى انه لم ينفع او يجدى معه اللعب من دون جماهير ،،

وباجماع اللاعبين وجميع الرياضيين والدول حول العالم ان حياة البشر اهم من قيام الدوريات والنشاط،،

وعندنا هنا في السودان أكد الرياضيون واللاعبون أهمية إيقاف النشاط ،،،وأطلق اللاعبون هاشتاق وتجاوبوا مع الحملة ،،

وقال مدرب حي الوادي مبارك سليمان طبعا مع تمنيات الشفاء والسلامة وان ينعم الوطن بالصحة والعافية ان النشاط فيه خطورة على الجميع واذا كان يؤدي بحياة المواطنين فانه لا معنى لأي نشاط كروي ،،

الإشكالية الان بعد انتهاء الأزمة ،كيفية المعالجات مع زحمة البرامج والارتباطات القومية وتكملة الموسم ،،

لا خلاف ولا مشكلة حول مد الموسم خاصة وان رفع الاسماء للكاف هناك متسع خاصة وان موسم الكاف الجديد ينطلق في أكتوبر ،،

ولكن تبقى بقية برامج الكاف المؤجلة وكذلك ارتباطات المنتخبات تصفيات مجموعات امم افريقيا وكاس العالم ،،

مشكلتنا ستكون في فترة التسجيلات الرئيسية ،،هناك عقودات لاعبين ستنتهي

ومن الواضح انه على طريقة التكميلية السابقة ان يتم المد للتسجيلات ولكن مع توفيق أوضاع اللاعبين ومضاعفة المرتبات مثلا لهم ، وهناك حل اخر بتعلق لو تم التجديد للاعبين المعنيين مبكرا ، ولكن من الواضح انه وبسبب الظرف الاقتصادي وتوقف النشاط انه لا يوجد نادٍ مستعد وجاهز ،،وقد يرفض لاعبون العرض ويتوقفون عن اللعب برغم استمرار النشاط وقد يؤثر ذلك على فرقهم والمنافسة ،،

والحديث عن كورونا يقودنا لمنتخبنا الوطني وردود الأفعال الكبيرة بعد استمراره رغم المحاذير ومخاوف انتشار الفيروس الخطير ،،

استغرب البعض للتصريحات التى تقول بان المعسكر اكثر صحة وامانا وهناك لاعب قادم من ايطاليا الموبوءة بعد الصين مباشرة ، بل ان ايطاليا عدد الموتى فيها الان فاق الصين بآلاف ،،

قد يغادر اللاعب سليما ولكن في طريقه قد يستقبل أشخاص وقد تأتيه العدوى

تواجد اللاعب طيفور سبب رعباً ليس للاعبين وحدهم وانما حتى لأسر اللاعبين ،،،

واستمرار المعسكر بعد ذلك بعد تاجيل مباريات المتتخب كان مكابرة والناس امام خطر محدق ،،

والان المدرب نفسه غادر لبلاده وحتما سيعود ونقول من الان ربنا يستر

وكل الخوف بعد تصريحاته الاخيرة الا يحضر من أساسه وهو ينتقد ويهاجم اللاعبين حول السلوك وتعاملهم ،،

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لحن الختام

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# من خلال حوار النقر الاخير هناك عدد من المحاور فهم منها ترويج النقر لنفسه من اجل الاستمرار مع الهلال

اولا في الحوار نفسه والحديث عن خطط وما اقدم عليه وتبريراته لما حدث وانه اكثر فهما من اي شخص اخر ،،

وثانيا ركز النقر على انه منذ ان استلم الهلال لم يخسر ً وقلنا لم يخسر ولكنه لم يتاهل ، وقلنا الهلال سبق وان صرع الاهلي صاحب الإمكانيات والبطولات الكوم بالمقبرة بثلاثية نظيفة وفزنا عليه في القاهرة بهدف ريتشارد ،،

وعدم الفوز وكونك تتعادل داخل ملعبك حتى مع الامل اشكالية كبيرة والان في الطريق مباريات اصعب امام هلال الابيض وفرق الغرب كافة ،،

وثالثاً تحدث عن فترته مع الخرطوم الوطني وتحقيق المركز الثالث الذي فشل فيه الغاني أبياه صاحب العشرين الف دولار شهريا، يريد لن يقول انه افضل من أبياه والذي سبق وان رشح لتدريب الهلال ،،

وعرج النقر على انجاز اهلي شندي وفوزه على الهلال والمريخ وتحقيق كاس السودان في رقت يعلم فيه كلنا ان الهلال أساسا ما كان له رغبة او حاجة للعب كاس السودان بعد ان ضمن بطولة الممتاز ،،

ولم ولن يسلم النقر ايضا وهو يتحدث عن اولتراس الهلال وبالتالي الكلام عن الهلال وانتخاباته ودعم للكاردينال ،،،

# اذا صحت خطوة الهلال تجاه المحترف الزيمبابوي جيسي ، فانه امر مطلوب ويجب ان يشجع على المفاوضات المبكرة للاعبين محترفين او محليين ، لتفادي اخطاء المواسم السابقة ومشاكل البطولة الافريقية وعدم تقدم الهلال من خلالها ،،

حوجة الهلال لمحترفين ظاهرة لدعم الهجوم وخط الدفاع

وهناك توقعات بان يغادر اكثر من لاعب الهلال ، فالمطلوب على المستوى المحلي متابعة النجوم ورصدهم وبدء المفاوضات مبكرا خاصة وهناك لاعبين مطلقي السراح ،،،

# اخيراً ظهر الحكم المغربي رضوان جيد ومن خلال حوار مع موقع كوورة العربي اعترف بانه اثار جدلا كبيرا قبل مبارياته الاخيرة ومن ضمنها مباراة الهلال والنجم والزمالك والترجي ولكنه لم يكترث لما يدور لانه يركز على تطبيق ما يمليه عليه ضميره ، وقال ان فترة توقف النشاط كانت فرصة له لمراجعة شريط تلك المباريات وقال انه لم يندم على قرارات اتخذها و ان كل قراراته كانت صحيحة ،،،

بمعنى انه لم يظلم الهلال ولم يصرف له ركلة جزاء مع وليد الشعلة ،،

# بسبب كورونا اجل الفيفا الدورة التأهيلية لحكام مونديال قطر ٢٠٢٢ والتى كان مقررا له أواخر هذا الشهر بالعاصمة القطرية الدوحة

والغريب ان معظم الحكام الأفارقة المثيرين للجدل قد تم اختيارهم كما تم اختيار ولاول مرة حكمات من افريقيا كمساعدين للمشاركة في الدورة

بعد استقرار الأحوال وذهاب الفيروس وتلاشيه ، يمكن ان يحدد موعد جديد للدورة التأهيلية والتى تتخللها اختبارات لياقة للحكام ،،

# من خلال مباريات الممتاز الاخيرة اظهر حارس ملوك الشمال الجديد احمد بيتر مستوى كبير وكان موفق في العديد من المباريات ودخلت شباكه اهداف اقل

اعتقد ان هذا الحارس والذي سبق وان بدأ مع شباب الهلال مكانه الهلال ، بل وبمستواه الذي حققه اهل للمنتخب الوطني واكثر من حراس كثر لانه على الاقل أساسي ويشارك باستمرار ولعب مباريات قوية في مواجهة القمة حتى عندما كان مع الامل ومن قبله هلال الابيض

اللاعب اكتسب تجارب وخبرات كثيرة ،،

# حيرة كبيرة في الوسط الرياضي من تخطي الجهاز الفني للاعبين من الامل رغم تألقه ومستواه وفوزه على طرفي القمة ، حتى الان لم نجد اي اجابة كافية

وحتى القائمين على امر المنتخب لم يستجوبوا الجهاز الفني ، والا يكون هم ايضا مقتنعين بما يحدث برغم ما فيه من ظلم ،،ويكفي التصحيح الذي حدث بعد الانتقادات الكثيرة وتجاهل لاعب بحجم هداف الممتاز برغم انه لاعب وسط انه المايسترو عبدالرؤوف ،،

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الحالة

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# في المريخ تم الوصول لحل لجنة الاستثمار لعدم قانونية تكوينها ، وتم الغاء العديد من العقودات التى وقعتها ، ومن المنتظر ان يبدأ التحقيق في مبلغ مائة الف دولار دفعها رئيس اللجنة المحلولة ابو أواب للمريخ ،،

# اذا انطلق الممتاز من جدبد ، فان المريخ سيواجه ٤ مباريات شرسة اذا تجاوزها يمكن ان يهدد صدارة الهلال الحالية ، امام هلال الابيض والأمل والسلاطين وهناك طبعا لقاء القمة ،،

# في الهلال معظم الحديث مركز عن المرحلة القادمة والانتخابات

والجدل الدائر حول مواد في القانون تسمح بعزل من أدين في جرائم او حوكم وهكذا

واضح ان الهدف العزل ، ولكن في رأينا الا يعزل احد وان تكون الصناديق هي الفيصل ،،

# وبخصوص الانتخابات رشح البعض ان يكون هناك تفاهم او تقاطعات بين تنظيم عزة السودان الذي يقوده الكاردينال وتنظيم الصدارة الذي ينتمى له معظم أعضاء المجلس الاستشاري لنادي الهلال ما عدا زعيم التنظيم الريس طه والذي لم ياتي له ذكر او سيره فهل سيوافق ،،وهل سيوافق أعضاء التنظيم والذي يملك عضوية قد تكون مؤثرة بمثلما يريد تنظيم الغد وهو يتضامن مع حكيم الهلال وكذلك مع جماعة البرير ،،،

يبدو اننا مقبلون على انتخابات ملتهبة يصعب التكهن بنتيجتها الان ،،،