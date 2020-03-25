أخبار وتعليقات.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بعد خروجه من الحبس.. هل يقلب سوداكال الطاولة على شداد؟

* لو فكر في ذلك، سيندم… لأن المريخ لا تنقصه المشاكل حتى يفتح الباب لمشكلة جديدة من مافي!!

* إذا المجلس عندو حق عند رئيس الاتحاد، فلينتزعه بالقانون عنوة وإقتداراً، كما إنتزع (كأس “كاس”)، المعذب بعض الناس..

* اتصالات مريخية مُكثّفة لإقناع الثنائي المُستقيل الكندو وأسد، بالعودة.

* ليتها تنجح… فهما للأمانة والتأريخ، أفضل عناصر المجلس..

* إجتماع مهم للجنة تراخيص الأندية يفضي إلى (10) مخرجات..

* لو جابت نتيجة؛ بقطع ضراعي… إلا إذا لم نكن سودانيين تحكمنا العاطفة قبل العقل!!!

* تنظيم الصدارة الهلالي العريق يعود من جديد برؤى وأفكار وروح وثابة..

* رؤى وأفكار وروح وثابة مرة واحدة؟؟؟!!

* طيب ح تكون وين؟؟!!

* هنا في السودان، ولا في البلد؟؟؟

* قالو رؤى وأفكار وروح وثابة قالوا !!

* لو أننا نعرف الرؤى، والأفكار، والروح الوثابة؛ كان ده حالنا؟!!!!

* بعد توقف الدوري التنزاني.. شيبوب يصل الخرطوم وينشر فيديو بعد وصوله..

* ولد ده…

* فيديو عدييييييل كده ؟؟

* إذاً طالما أصبحت معلماً كبيراً والبلد ضيقة؛ ليتك تجيبنا بكل صراحة ووضوح:

* هل صرف سيمبا التنزاني النظر عن تجديد عقدك، أم أنك أنت الذي صرفت النظر عن التجديد؟؟؟

* حي العرب بورتسودان يستأنف قرار اللجنة المنظمة الخاص بشكوتيه ضد المريخ والهلال..

* نصيحتي له إذا كان يريد أن يخرج من هاتين الشكوتين بمكسب يُحسب له، فليركز على شكواه ضد الهلال، لأنها شبه مضمونة..

* أما شكواه ضد المريخ، إذا أصر على تصعيدها هي الأخرى، فستبقى عليهو (ميتة وخراب ديار)!!

* ضياع زمن.. وضياع قروش.. وخسارة الشكوى..

* وإذا كان على المعلومات التي بحوزة مجلس إدارته عن لاعب المريخ طبنجة، فهي بحوزة مجلس المريخ أيضاً… ولا تزعجه بعد أن سأل عن موقفه القانوني تجاهها..

* نجوم ﺍﻟﻬﻼﻝ يتدربون ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ..

* إذا صدقنا هذا الخبر، هل يمكن للفاتح النقر (مدرب الفريق) أن يصدقه؟؟

* عموما تبقى الحقيقة أننا في السودان لا يتوفر لنا اللاعب الواعي قدر ده..!!

* الضو قدم الخير: توقف الدوري مؤثّر.؛ وسيربك برنامجنا التحضيري..

* أي برنامج هذا أخي الضو؟؟..

* رجاءً خلي الطبق مستور ، الله يرضى عليك..

* اﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﻳدشن ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ برغم رفض غالبية الأهلة..

* أكيد مالي يدو من العضوية..

* سكرتير حي العرب يعلن تصعيد قضيتهم ضد القمة الى أعلى المستويات..

* بارك الله في المريخ..

* ابتهال داعية سوداني بالدعاء لشفاء “ميركل” من كورونا يلاقي جدلاً بمواقع التواصل..

* ولماذا الجدل؟؟

* لو شفيت المسيحية ميركل بفضل هذا الدعاء، أفليس من المحتمل أن تفكر في دخول الإسلام.. والله أعلم..

* يعيش حجراً منزلياً: الحلنقي يبعث برسالة إلى المواطنين بسبب كورونا..

* اسألني من الحجر المنزلي يا حلنقي….

* صعب جدا على الكبار الزينا، ولكنه يهون عندما يكون من أجل سلامتنا، وسلامة غيرنا، وسلامة بلدنا الحبيب.

* وكفى.