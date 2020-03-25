أخبار وتعليقات.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* بعد خروجه من الحبس.. هل يقلب سوداكال الطاولة على شداد؟
* لو فكر في ذلك، سيندم… لأن المريخ لا تنقصه المشاكل حتى يفتح الباب لمشكلة جديدة من مافي!!
* إذا المجلس عندو حق عند رئيس الاتحاد، فلينتزعه بالقانون عنوة وإقتداراً، كما إنتزع (كأس “كاس”)، المعذب بعض الناس..
* اتصالات مريخية مُكثّفة لإقناع الثنائي المُستقيل الكندو وأسد، بالعودة.
* ليتها تنجح… فهما للأمانة والتأريخ، أفضل عناصر المجلس..
* إجتماع مهم للجنة تراخيص الأندية يفضي إلى (10) مخرجات..
* لو جابت نتيجة؛ بقطع ضراعي… إلا إذا لم نكن سودانيين تحكمنا العاطفة قبل العقل!!!
* تنظيم الصدارة الهلالي العريق يعود من جديد برؤى وأفكار وروح وثابة..
* رؤى وأفكار وروح وثابة مرة واحدة؟؟؟!!
* طيب ح تكون وين؟؟!!
* هنا في السودان، ولا في البلد؟؟؟
* قالو رؤى وأفكار وروح وثابة قالوا !!
* لو أننا نعرف الرؤى، والأفكار، والروح الوثابة؛ كان ده حالنا؟!!!!
* بعد توقف الدوري التنزاني.. شيبوب يصل الخرطوم وينشر فيديو بعد وصوله..
* ولد ده…
* فيديو عدييييييل كده ؟؟
* إذاً طالما أصبحت معلماً كبيراً والبلد ضيقة؛ ليتك تجيبنا بكل صراحة ووضوح:
* هل صرف سيمبا التنزاني النظر عن تجديد عقدك، أم أنك أنت الذي صرفت النظر عن التجديد؟؟؟
* حي العرب بورتسودان يستأنف قرار اللجنة المنظمة الخاص بشكوتيه ضد المريخ والهلال..
* نصيحتي له إذا كان يريد أن يخرج من هاتين الشكوتين بمكسب يُحسب له، فليركز على شكواه ضد الهلال، لأنها شبه مضمونة..
* أما شكواه ضد المريخ، إذا أصر على تصعيدها هي الأخرى، فستبقى عليهو (ميتة وخراب ديار)!!
* ضياع زمن.. وضياع قروش.. وخسارة الشكوى..
* وإذا كان على المعلومات التي بحوزة مجلس إدارته عن لاعب المريخ طبنجة، فهي بحوزة مجلس المريخ أيضاً… ولا تزعجه بعد أن سأل عن موقفه القانوني تجاهها..
* نجوم ﺍﻟﻬﻼﻝ يتدربون ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ..
* إذا صدقنا هذا الخبر، هل يمكن للفاتح النقر (مدرب الفريق) أن يصدقه؟؟
* عموما تبقى الحقيقة أننا في السودان لا يتوفر لنا اللاعب الواعي قدر ده..!!
* الضو قدم الخير: توقف الدوري مؤثّر.؛ وسيربك برنامجنا التحضيري..
* أي برنامج هذا أخي الضو؟؟..
* رجاءً خلي الطبق مستور ، الله يرضى عليك..
* اﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﻳدشن ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ برغم رفض غالبية الأهلة..
* أكيد مالي يدو من العضوية..
* سكرتير حي العرب يعلن تصعيد قضيتهم ضد القمة الى أعلى المستويات..
* بارك الله في المريخ..
* ابتهال داعية سوداني بالدعاء لشفاء “ميركل” من كورونا يلاقي جدلاً بمواقع التواصل..
* ولماذا الجدل؟؟
* لو شفيت المسيحية ميركل بفضل هذا الدعاء، أفليس من المحتمل أن تفكر في دخول الإسلام.. والله أعلم..
* يعيش حجراً منزلياً: الحلنقي يبعث برسالة إلى المواطنين بسبب كورونا..
* اسألني من الحجر المنزلي يا حلنقي….
* صعب جدا على الكبار الزينا، ولكنه يهون عندما يكون من أجل سلامتنا، وسلامة غيرنا، وسلامة بلدنا الحبيب.
* وكفى.
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