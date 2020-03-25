احباط تهريب كميات كبيرة من البنزين….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوقفت الشرطة الامنية بمدنية حلفا الجديدة يوم الثلاثاء خمسة سودانين متهمين بتهريب الوقود قادمين من مصر واحالتهم الي للحجر الطبي وبحسب مصدر تحدث لكورة سودانية ان المتهمين الخمسة هم سودانين يستقلون ثلاثة سيارات بوكس وعلى متنها وقود مهرب من جمهورية مصر إلى السودان وكشف المصدر أن المتهمين اوقفتهم السلطات الامنية بناء على معلومات بالقرب من القرية (23)اسكان حلفا الجديدة في طريقهم الي السودان واكد المصدر أن احدي السيارات تمكنت من الهروب فيما اوقفت الشرطة ثلاثة سيارات بعد مطاردة عنيفة وأنها اوقفت خمسة متهمين واحالتهم للكشف الطبي لفحص الكورنا. المادة السابقة فتاة تصرخ بأعلى صوتها بالشارع العام لهذا السبب…. المقالة القادمة طيبة.. يوم يسألكم الله يا سيادتو البرهان.. بقلم أيمن كبوش

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