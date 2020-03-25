فتاة تصرخ بأعلى صوتها بالشارع العام لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجبرت فتاة سائقي دراجة نارية على الهرب بعد محاولة فاشلة لنهب حقيبتها بضاحية امبدة غرب امدرمان وبحسب مصدر مطلع ان الفتاة كانت في طريق عودتها الي منزلها عندماقطع طريقها اثنين يستقلان دراجه نارية وحاولا نهب حقيبتها وأوضح المصدر أن الفتاة تشبست بحقيبتها مما تسببت في سقوط احد المتهمين وعلى اثرها اطلقت صراخات عالية لطلب النجدة مما أجبر اللصوص على استقلال الدرجه والهروب وأوضح المصدر أن القناة شرعت لتدوين بلاغ باوصاف المتهمين. المادة السابقة وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر…. المقالة القادمة احباط تهريب كميات كبيرة من البنزين….

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