شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر متطابقة ان وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر توفي بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية .

وتوقعت المصادر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم في وقت تم فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.