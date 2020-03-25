المؤسسية في طاعة الاتحاد يا خيري ؟.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

×يقول مجلس المريخ أنه ألتزم تماما بالمؤسسية الإدارية وأن نادي المريخ قد ودع العشوائية في عمله الإداري بلا رجعة.

× وتقول الأخبار أن الزعلانين من بعض الإداريين الذين رفضوا تدخل رئيس النادي آدم سوداكال في كل المسئوليات وتربعه على كل الصلاحيات بالنادي مما جعلهم بلا صلاحيات أو مهام لن يعودا ما لم يتأكدوا من المؤسسية.

×فلقد تم الاتصال بالسيدين علي أسد ومحمد موسى الكندو، كي يعودا وينعما مع رفاقهما بالمؤسسية المنشودة، لأن المجلس توافق تماما على العمل المؤسسي في الشؤون الإدارية كلها بلا استثناء.

×الرأي عنيد هو أن هذا الحديث غريب وعبيط، فمتى كان العمل بمؤسسية بالنادي حتى يستقيل بسبب غيابه الكندو وعلي أسد، لم تكن هناك مؤسسية بالمريخ ولا حتى السودان كله، فكل العمل الإداري ببلادنا يسير بشيء لله يا حسن.

×مجلس المريخ الحالي منذ أن ولد مشوها وفاقدا للمؤسسية وحتى التناغم والترابط، فمع هذا المجلس شهدنا التنابذ بالألقاب والمصارعة والمدافرة والاتهامات والحنق والكلام الفارغ، ثم بعد كل هذا يتحدثون عن المؤسسية كشرط للعمل والعودة لمواصلة الرفسي والدفسي.

×نحن لا نطلب من مجلس المريخ أن يكون في جزيرة معزولة عن اللت والعجن القائم، ولم نطلب منهم أن يأتون بعمل لا نعرفه أو لا يفقهونه، ولكن نقول لهم أمسكوا أفواهكم وتعاملوا مع الأمور بفن الممكن وبس، بلا مكابرة أو تمثيل مرفوض ومنبوذ بكل تأكيد ويقين.

×نقول لعلي أسد والكندو ليست هناك مؤسسية بالمريخ أو غيره فكل الأعمال تسيير بلا هدى أو تخطيط وكل القرارات التي تصدر هي بردة فعل أو هوى نفس أو اضطرار لضغط إعلامي أو جماهيري، أما ما يعني ويخص المؤسسية فلا وجود لها أبدا أبدا.

×ونحن نعيش هكذا يخرج علينا الأخ مدثر خيري بكلام الطير في الباقير، ويتحدث وكأنه بلا وعي أو عقل سليم، فالرجل قال كلاما لم نفهمه، ولم نعلم حتى مقصده فيه.

× تحدث الرجل عن قضية كاس وقال أنه كان متهما بأنه ضد النادي فيها، ولكن الحقيقة ظهرت أخيرا، فنحن نسأل الرجل ما هي الحقيقة التي ظهرت مخالفة لكونك كنت ضد الفكرة نفسها دعك من دعمها.

×فإن كنت تريد أن توحي للعامة بأنك قمت بدعم القضية وأنك كنت من مسانديها، فهذا هراء وكلام لن يقبله راعي الإبل في الخلاء، لأنك كنت واضحا ومجاهرا بل ومستهترا بهذه القضية، ولكن رجال المريخ استطاعوا أن يحققوا نصرا تاريخيا للمريخ بدون رضاك أو عونك ما في ذلك من شك أو جدل.

×وأسوأ ما قاله مدثر خيري هو، أنهم ملتزمون بالنظام الأساس وأن إجازته صحيحة وشرعية، وعن خطاب الاتحاد بخصوص إعادة الجمعية لتقوم بإجارة النظام بلا تشوهات، فقال الرجل هذا الخطاب لا يعنينا من قريب أو بعيد، وذهب بعيدا وأكد أنهم سيعقدون جمعية لاختيار مجلس جديد أبريل المقبل.

× هذا القول غريب ومريب كيف يتحدثون عن المؤسسية، ثم يقولون أنهم لن يلتزمون بتوجيهات وقرارات الاتحاد العام المسئول الأول عن شأن كرة القدم؟ إنه الغباء والبلاء، أعوذ بالله.

× خلاصة القول هو، لا بد أن يدرك مجلس المريخ أنه ليس هناك مجنون ينوي خوض الانتخابات المقبلة، فالأجدر بكم أن تتقنوا أمر النظام الأساس بالإجازة النظيفة، ومن ثم اعقدوا الجمعية وترشحوا وأحكموا بلا نزاع أو صراع.

ذهبيــــــــــــــــات

× لماذا يتحدث مدثر خيري عن الانتخابات ولم يهم بإصلاح النظام الأساس؟

× هل يريد مدثر أن يترشح في منصب الأمين العام أو نائب الرئيس؟

×لا أرى أية اهتمامات من أهل المريخ بأمر الجمعية العمومية أو حتى رئاسة النادي الكبير.

×جمال الوالي هو الرجل الوحيد الذي يمكن أن يهدد عرشكم يا خيري، ولكن الرجل لن يعمل مجدا أو على الأقل في هذه الظروف.

× جمال الوالي رغم أنه لم يتعامل بالسياسية ولم يعادي شخصا ولم يضر أحدا، لكن وجد جحودا ونكرانا بعد الثورة وزوال حكم المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه اسما.

×لعن الله السياسة وقتلها ونسأل الله أن يفرق بينها وبين الرياضة إلى يوم الدين.

×إجازة النظام الأساس أولى من الذهاب للجمعية العمومية الانتخابية.

× علي أسد والكندو، عودوا للرفسي والدفسي وأنسيا قصة المؤسسية دي.

×اللهم أحفظ السودان وأهله من وباء الكورونا وأحفظ بلادنا من كل شر ووباء متوجه.

الذهبيــــــــة الأخيـــــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح، نطب من المواطنين الاهتمام بتوجيهات المسئولين فيما يخص وباء كورونا وأن يلتزموا بالتوجيهات بدقة، بلا تهاون أو سطحية، فالصحة أمر مهم لكم وللوطن، وربنا يحفظنا أجمعين.