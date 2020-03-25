شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : صدقت وزارة المالية بمبلغ ملياري جنيه سوداني (تريليونين بالقديم) ليودع المبلغ في حساب شركة الفاخر للأعمال المتقدمة في أحد البنوك التجارية المحلية، لتمكين الشركة من إدخال باخرة للقمح بالشراء المباشر (من دون عطاء)، وتم ذلك برغم صدور قرار من مجلسي السيادة والوزراء بفتح تحقيق في ملف (الفاخر)، لم يتم تنفيذه حتى اللحظة، على صعيد متصل وصل سعر دولار الوارد مائة اثنين وثلاثين جنيهاً في السوق الموازية أمس، بينما بلغ السعر في الأسواق المحلية (130) جنيهاً، بحساب (36) جنيهاً للدرهم الإماراتي.

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كانت هذه تفاصيل خبر المالية تضخ تريليوني جنيه في حساب (الفاخر) والدولار يسجل (132) جنيهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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