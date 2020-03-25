الموانئ ترجع باخرة قمح قادمة من أوكرانيا بسبب “كورونا”

الخليج 365 :

كشفت مصادر مُطّلعة، تفاصيل بشأن إرجاع هيئة الموانئ البحرية لباخرة قمح قادمة من أوكرانيا بعد مرورها بقناة السويس، وأكدت أن الباخرة تتبع لشركة (سين) للغلال وتحمل (70) ألف طن من القمح.

وأوضحت المصادر حسب (باج نيوز) أمس، أن كل بواخر القمح تمر عبر قناة السويس للوصول إلى ميناء بورتسودان، وأشارت إلى أن الباخرة ستمضي فترة الحجر الصحي في المياه الإقليمية ومن ثم ستعاود تفريغ الشحنة بالميناء، ولفتت إلى أنّ الشركة أبلغت كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بالإجراء الذي اتبعته هيئة الموانئ البحرية.

وأعلنت وسائل إعلامية أمس، أن الحكومة السودانية أرجعت باخرة قمح أوكرانية بسبب فيروس “كورونا”، وقالت إن هيئة الموانئ البحرية والسُّلطات الصحية بولاية البحر الأحمر، أرجعت باخرة القمح الأوكرانية قبل رسوها في ميناء بورتسودان عقب الاشتباه بحالات “كورونا” بين أفراد طاقمها.